«La mia denuncia è pronta»: Crosetto non molla e svela le battute più divertenti arrivate dai colleghi

In procura a Milano si aspettano nuove denunce per il caso della truffa con il nome del ministro della Difesa, Guido. Da quando il caso è emerso, qualche giorno fa, le segnalazioni da diverse parti d’Italia non hanno fatto altro che aumentare. E la sensazione è che continueranno a farlo anche nelle prossime ore. Fra le denunce che potrebbero arrivare c’è anche quella dello stesso, che ha avuto un ruolo attivo nel far emergere i tentati raggiri e giovedì sui propri social ha reso pubblica la vicenda, anche per allertare le potenziali vittime.Truffa del finto ministro:pronto are«La miada venerdì», ha chiarito il ministro, parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos e spiegando di aver preso tempo per avere un quadro il più definito possibile e poter inserire nellai nomi di tutte le persone contattate dalla banda di truffatori.