«La mattina del mio matrimonio non volevo più sposarmi», una star della tv fa una rivelazione shock, ecco chi è

Una famosa showgirl stava per non presentarsi all’altare il giorno del suo: ma di chi stiamo parlando?A rivelare questo dettaglio circa la sua vita privata è stata Tina Cipollari, storico volto di Uomini e Donne. Come sappiamo, nel 2005 ha sposato Kikò Nalli, da cui si è poi separata nel 2018. Oggi è alla ricerca di un uomo che la faccia sentire speciale e la faccia tornare a credere nell’amore.Unatv fa una: «Ladel miononpiù»Ospite di Verissimo, la famosa showgirltelevisione italiana ha parlato del suo; a quanto pare, lastessa delle nozze, Tina Cipollari non si sentiva sicura di voler sposare Nalli.cosa ha rivelato a Silvia Toffanin: “Ero indecisa, mi sono detta: che faccio, vado o non vado?”.