Secoloditalia.it - La marcia su Londra dei trattori contro la sinistra è un successo. Quella contro la Meloni no…

Leggi su Secoloditalia.it

Lasudeiil governo dipresieduto da Keir Starmer si è rivelata un, il contrario diche ha avuto luogo a Roma sabatoil ministro Lollobrogida e Coldiretti, catastrofica nei contenuti e nei numeri, visto che solo seisono riusciti ad entrare nel Gra. Massiccia, invece, l’adesione dei contadini inglesi che hanno invaso la strada londinese di White Hall nel quartiere di Westminster per la terza volta in quattro mesi: l’obiettivo era quello di ottenere la revisione del piano d’imposta sulle successioni territoriali. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione “Save british farming” e il nome dellaè “Cambia il tuo accordo, Starmer” (Change your tune, Starmer), stando a quanto riporta l’Indipendent.Nigel Farage, storico leader del movimento di opinione della Brexit e del partito Reform Uk, ha chiesto la fine delle “tasse mortali” durante un intervento alla fattoria di Belmont nel nord ovest di