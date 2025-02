Lanazione.it - ’La grande magia’ di Eduardo De Filippo agli Animosi

Un testo delDein scena al Teatro, dove domani e mercoledì alle 21 è in programma ’Lacon Natalino Balasso e Michele Di Mauro (nella foto), regia di Gabriele Russo. Calogero Di Spelta, marito tradito, con la sua mania per il controllo e la sua incapacità di amare e fidarsi, diventa uno specchio delle sfide e delle difficoltà dell’uomo contemporaneo nell’ambito delle relazioni. Ne risulta un uomo con la costante esigenza di aggrapparsi a certezze granitiche, a costo di rinchiuderle simbolicamente in una scatola. Dall’altro lato, Otto Marvuglia, mago e manipolatore, dalle facce sempre diverse e interscambiabili che modificano il contesto e la percezione della realtà. Sul palco con Natalino Balasso e Michele Di Mauro, Veronica D’Elia, Gennaro Di Biase, Christian di Domenico, Maria Laila Fernandez, Alessio Piazza, Manuel Severino, Sabrina Scuccimarra, Alice Spisa, Anna Rita Vitolo.