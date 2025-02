Sport.quotidiano.net - La giornata. La Spal cade e “aiuta“ il Perugia. Il Pontedera allontana i play off

L’ex Francesco Baldini bagna il debutto con una sconfitta e lascia ila tre punti daiout. La caduta del Campobasso (27) è da una parte una buona notizia per la squadra di Zauli in chiave zona salvezza, a fare festa è però ilche fa un balzo in classifica e porta la zonaoff a 33 punti, quattro in più di quelli che ha oggi il(29). Bastano otto minuti alla Virtus Entella per liquidare la prima(24) di Baldini che accorcia le distanze a tempo scaduto con Parigini, quando ormai è troppo tardi per recuperare. È un ko che poteva essere messo in conto quello sul campo della capolista, ma che pesa parecchio per la classifica e per le conseguenze in termini di assenze per la prossima gara che laaffronterà contro il Rimini. Nel giorno del proprio debutto sulla panchina biancazzurra, l’allenatore toscano sceglie una formazione ultra-offensiva con tre attaccanti centrali in campo tutti insieme.