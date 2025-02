Inter-news.it - La Fiorentina di Palladino ha un gioco verticale e sa adattarsi

ha saputo dare una nuova anima alla. Il tecnico punta su un 4-2-3-1, ma ha dimostrato di saper preparare partite in modo specifico.TATTICA – Il modulo di riferimento diè il 4-2-3-1, anche se in stagione ha sfruttato pure la difesa a tre. La vocazione è solitamente offensiva, con grande ricerca delsugli esterni e delle combinazioni tra terzini ed esterni alti. La squadra punta a sviluppare, ma il possesso cerca ampio sfogo in, soprattutto con Pongracic nella linea difensiva, sfruttando movimenti di mediani, trequartisti e anche terzini per trovare sbocchi nei mezzi spazi. Nella sfida con l’Inter però il tecnico ha mostrato come lapossa andare in campo anche in una strutturazione con la difesa al primo posto. Un modulo più chiuso, con linee strette e le ripartenze come chiave offensiva.