La famiglia non paga la mensa? A Montevarchi i bambini mangiano pane e olio a scuola E la sindaca difende la scelta contro i furbetti

Chi nonil servizio, dopo trenta giorni di pranzo assicurato nonostante la mancanza del contributo, mangia. È quanto accade a, 24 mila abitanti in provincia di Arezzo. Il regolamento approvato dal Consiglio comunale, agli atti dal 2017, è balzato agli onori della cronaca grazie al Partito Democratico locale che nei giorni scorsi ha sollevato la questione dalle pagine social: “Apprendiamo dai cittadini che ancora oggi in alcune scuole del nostro Comune si continua a somministrareaile cui famiglie risultano morose nei confronti del servizio, facendolo passare per un pasto sostitutivo. Questa modalità, già in passato oggetto di polemiche e critiche da parte di famiglie e cittadini, rappresenta una pratica inaccettabile, ingiusta e profondamente lesiva per icoinvolti, per il gruppo classe e per il personale che deve mettere in pratica tali azioni”.