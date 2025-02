Ilfoglio.it - La difesa silenziosa di Fratelli d'Italia per Santanchè. Parla Donzelli

"I banchi vuoti della maggioranza durante la mozione di sfiducia contro? Sono polemiche dell'opposizione. Non mi sembravano tanto pieni nemmeno i loro, sinceramente", dice il deputato Giovanni, responsabile organizzazione di FdI. "Sanno anche loro che è un rito stanco: ogni tanto le opposizioni chiedono la sfiducia. È legittimo". Però l'effetto è quello di isolamento. "Era un momento di visibilità delle opposizioni. Quindi, eventualmente la folla doveva essere nei loro banchi. Il lunedì, il martedì mattina alle discussioni generali normalmente partecipano pochissime persone. Non è la prima volta che succede che le discussioni generali di qualsiasi atto siano più o meno deserte anche degli stessi che le propongono". "– aggiunge il deputato – come ministro ha lavorato e sta lavorando benissimo.