La Difesa europea in Israele e Palestina la presidente | Il day after a Gaza offra speranza Accelerare su due popoli due Stati

“Evitare gli errori del passato. Cogliere la finestra di opportunità per supportare tutte le fasi del cessate il fuoco e raggiungere una pace duratura”.Lain, la: “Il daysu duedue” (UE FOTO) – Notizie.comA parlare è Marie-Agnes Strack-Zimmermann,della Commissione per la sicurezza e ladel Parlamento europeo. Una delegazione di eurodeputati della Commissione si è recata in visita in queste ore in.Obiettivo della visita è stato quello di valutare il lavoro delle due missioni civili Psdc (Politica di sicurezza e dicomune) dell’Unione. La prima è denominata Eupol Copps, ed è stata istituita il 1 gennaio 2006. La missione assiste l’Autorità nazionale palestinese (Anp) nella costruzione delle sue istituzioni, nello specifico per la creazione di un futuro stato palestinese incentrato sulla sicurezza e sulla giustizia.