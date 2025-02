Gamberorosso.it - La cuoca romana che conquistò lo chef Anthony Bourdain con un piatto di pappardelle

Leggi su Gamberorosso.it

Toc Toc Toc. La mosca non cede. Continua a sbattere sulla porta a vetri senza capire e se capisce non le interessa. È da un po’ che la fisso, abbastanza da non sentire più i rumori della saletta, le risate, il pianto del neonato al tavolo vicino al mio. Trattoria A Casa Di Rita è sempre piena. Rita scivola tra i tavoli e la sua ombra non è mai fissa al suolo: non si sa chi insegua chi tra corpo e proiezione, ma tutti la chiamano e lei a tutti risponde. Risponde male. Male però come i romani rispondono a chiunque, quindi che male non sembri, che suoni come un gioco.RitaLa trattoria della signora Rita«Ao Rita ce l' hai la carbonara?», affermo. «Certo bello di casa! Poi se c’hai pure voglia di mangià cibo vero fammi sapè che ti faccio un primo!», risponde lei. La stanza è minuscola, saranno una quindicina di coperti, e quella accanto è anche più piccola.