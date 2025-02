Ilrestodelcarlino.it - La cottura dei cibi: importanti vantaggi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladei. Che momento importante e da molti poco conosciuto. Cuocere è una condizione essenziale per rendere commestibili alimenti, come ad es. certi ortaggi (legumi, patate ecc.), ma anche per preservarci da virus, batteri e parassiti. Mangiare ’crudo’ può essere un rischio a meno che si utilizzi per alcuni alimenti il cosiddetto ’abbattimento’ attenendosi a rigorosi valori di congelamento come si usa fare ad esempio per eliminare dal pesce il parassita Anisakis. È vero che lapuò far disperdere alcune sostanze nutritive, ma uno in salute è ragionevolmente sicuro. I metodi disono numerosi (frittura, forno, microonde, lessatura, vapore, griglia, piastra), ma tutti devono essere utilizzati correttamente per scongiurare eventi morbosi. L’ideale sarebbe che l’alimento venisse ben cotto non solo in superficie per non lasciare all’interno spore o tossine.