La controprogrammazione di Sanremo 2025

Cosa c’è da guardare in TV da martedì 11 a sabato 15 febbraio per coloro che non sono interessati al Festival di? Insieme ad una scorpacciata di film, c’è chi ‘resiste’ e non cede alla turno di pausa, insieme ad una ‘fastidiosa’ – per Carlo Conti – tre-giorni di coppe.Chi l’ha Visto? non si fermaLa Rai è chiaramente focalizzata sulla kermesse canora, come succede ogni anno, motivo per cui le prime serate di Rai 2 e Rai 3 quasi si annullano ad eccezione del mercoledì del terzo canale, che non rinuncia a Chi l’ha Visto?. L’importanza e anche l’urgenza della messa in onda della trasmissione di Federica Sciarelli, d’altronde, non ammette stop del genere.Mediaset conferma il raddoppio del GF e i talk di Rete 4Quanto a Mediaset, Canale 5 a tutto cinema, compreso il sabato quando al posto di C’è Posta per Te, che torna il 22 febbraio, c’è Quasi amici; di giovedì è confermato il raddoppio del Grande Fratello.