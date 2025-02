Thesocialpost.it - La compagna del rapinatore ucciso dal vigilantes, ai complici: “Costituitevi, dite com’è andata veramente”

Leggi su Thesocialpost.it

, raccontate la verità su quella sera». È l’appello accorato di Anna,di Anton Ciurciulem, il 24enne rumenoda un colpo di pistola sparato dalla guardia giurata Antonio Micarelli in via Cassia, dopo un tentativo di rapina. Il giovane era in compagnia di tre, ora ricercati dai carabinieri. «Anton non stava minacciando nessuno in quel momento», aggiunge la donna, madre di due bambini e residente a Torre Spaccata.Nel quartiere si discute di una raccolta fondi per sostenere le spese legali di Micarelli, accusato di omicidio volontario. Il Comitato per la giustizia si è già attivato a favore della guardia giurata, definendolo «un eroe». Nel frattempo, ladi Ciurciulem si rivolge direttamente a chi era con lui quel giorno, invitandoli a collaborare con le forze dell’ordine.