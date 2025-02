Iodonna.it - La comica è riuscita a collegarsi telefonicamente con "Che tempo che fa" per raccontare il malore e il ricovero

Cos’è successo a Luciana Littizzetto? Laè potuta intervenire come di consueto a Cheche fa, sul Nove, ma non “dal vivo” a causa di uninaspettato. «Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale» ha detto in collegamento telefonico con Fabio Fazio, raccontando delche l’ha colpita nei giorni scorsi. Laè stata ricoverata all’ospedale Gradenigo di Torino per una pancreatite acuta e, se inizialmente il problema l’aveva spaventata, ora rassicura tutti: «Non bisogna scherzarci, ma le cose stanno migliorando». Salute femminile: le 10 novità più importanti da conoscere guarda le foto Come sta Luciana Littizzetto? Ile la diagnosi di pancreatiteTutto è iniziato martedì scorso, quando Luciana Littizzetto ha accusato forti dolori e ha deciso di recarsi in ospedale.