La Cina recluta squadrone difesa planetaria per asteroide 2024 Yr4

Roma, 10 feb. (askanews) – L’Amministrazione statale cinese per la scienza, la tecnologia e l’industria per lanazionale stando personale per posizioni di “” a causa delle preoccupazioni relative all’impatto dell’YR4 con la Terra nel dicembre 2032. La scorsa settimana, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) degli Stati Uniti ha aumentato la possibilità che questo corpo celeste, con un diametro fino a 90 metri, entri in collisione con la Terra dall’1% al 2,3%. “Laha formato una squadra diper contrastare la minaccia degli asteroidi vicini alla Terra in seguito alla scoperta di un grandeche potrebbe colpire il nostro pianeta entro sette anni”, ha riferito lunedì il South China Morning Post.