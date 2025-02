Sport.quotidiano.net - La Castiglionese è sparita: un altro ko

SIGNA 21 SIGNA: Crisanto, Wolf (74’ Nencini), Tesi, Baggiani, Soldani, Franzoni, Pietro Tempesti, Dallai, Lorenzo Tempesti, Coppola, Cioni (73’ Conti). All. Scardigli.: Balli, Bergoglio, Giorgi (81’ Tavanti), Gori, Cecci, Menci, Berneschi, Evangelisti, Doka (70’ Falomi), Minocci, Viciani (65’ Scichilone). All. Zacchei. Arbitro: Ferroni di Fermo Reti: 33’ Berneschi (rig.), 39’ (rig.) e 84’ Lorenzo Tempesti Note: espulso all’83’ Minocci; ammoniti Cioni, Berneschi, Wolf, Gori, Tempesti P. SIGNA – Continuano le difficoltà per i viola dellache non vincono ormai da due mesi (l’ultimo successo è di metà dicembre con lo Scandicci) e non lo hanno mai fatto nel girone di ritorno giunto ormai alla settima giornata. Per la squadra del presidente Carlo Barbagli la vetta sembra ormai irraggiungibile: sono 12 i punti che dividono i viola proprio dallo Scandicci che ieri ha sbancato il difficile campo di Anghiari.