La cantante | Pelle Diamante è per le guerriere

Sanremo, 10 feb. (askanews) – Marcella Bella, in gara a Sanremo con "Pelle Diamante", alla festa di Radio Italia alla vigilia del festival, sul suo brano ha detto: "C'è un po' di me ma è dedicato alle donne che hanno la 'cazzimma', le donne, perché noi dobbiamo essere così; come il diamante, che è resistente ma anche prezioso".