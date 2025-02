Gamberorosso.it - La caffetteria al centro di Roma dove ogni giorno decine di persone fanno la fila per entrarci

Leggi su Gamberorosso.it

Gennaio e febbraio rappresentano la bassa stagione per i centri storici cittadini: fisiologicamente, dopo le festività natalizie il turismo nazionale ed estero cala. C’è un locale neldi, però, che non pare subire nessuna flessione nemmeno in questo timido inizio anno, che, nonostante il Giubileo, ha visto il cuore della Capitale spopolarsi. È Barnum,specialty dall’anima internazionale, in via del Pellegrino, che batte quotidianamente i record.leche, pazientemente in, attendono per accomodarsi a uno dei tavoli del locale.santo.Eziologia di un successoIl locale è di qualità e il personale pure, ma non basta questo a spiegare l’affollamento, che solitamente entra in gioco in locali di diverso carattere, quelli dai prezzi popolari e dall’offerta ammiccante all’italianità o allanità (vedi i casi Antico Vinaio o Osteria da Fortunata).