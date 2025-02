Ilfattoquotidiano.it - La beffa (annunciata) del meme coin di Trump, 800mila sottoscrittori hanno già perso 2 miliardi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In tanti ci avevano creduto. Poche ore prima del suo insediamento Donaldaveva lanciato la sua “” chiamata $che in poche ore aveva raccolto un boom di ordini e visto il suo valore esplodere da 18 centesimi a 75 dollari. Ma come spesso succede per questi prodotti tanto rapida può essere la salita quanto repentino il crollo, un aspetto su cui molti esperti avevano messo in guardia. Ora ilvale 17 dollari e, secondo un’analisi condotta per il New York Times, oltrene cirimesso sinora 2di dollari.Ma le perdite totali per il quotidiano sono quasi certamente molto più grandi: i dati non includono le transazioni avvenute su una serie di popolari mercati di criptovalute cheiniziato a offrire la moneta solo dopo che il suo prezzo era già aumentato.