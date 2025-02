Panorama.it - La Battaglia delle Arance torna a Ivrea

Pronti alla storica? Domenica 2 marzo nella città diandrà in scena unatradizioni più spettacolari e coinvolgenti di Italia. Per l'occasione il comune piemontese si trasformerà in un'arena di adrenalina, colori e storia. Parteciperanno 9 squadre diri a piedi e oltre 50 carri da getto che si sfideranno in un combattimento all'ultimo frutto. Un evento unico in cui si unisce lo spettacolo alla tradizione. Larientra all'interno del Carnevale di, una festa che affonda le radici nella leggenda di una ribellione popolare contro un tiranno. Il popolo viene rappresentato dalle squadre diri a piedi: combatteranno senza alcun tipo di protezione. Mentre sui carri trainati dai cavalli ci saranno i soldati del tiranno, muniti di maschere che vadano a ricordare le antiche armature.