La Basilica Patriarcale di Aquileia saluta l'inaugurazione di Go!2025

Per celebrare Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura, sul Campanile dellaè stato issato il vessillo della prima capitale transfrontaliera della cultura europea. Per tutto l’anno organizzato un ricco calendario di eventi aperti al pubblico, con anchedel cammino Iter Goritiense, tra Slovenia e Friuli.Ladidi Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura per il 2025, e si prepara ad accogliere visitatori, turisti e pellegrini che arriveranno tra le due città e in regione per l’importante appuntamento. In concomitanza con, sul Campanile dellaè stato issato uno striscione celebrativo, con il logo di Go!2025. E nelle prossime settimane sarà ufficialmente inaugurato l’Iter Goritiense, un cammino transfrontaliero dalladi, in Friuli, a Sveta Gora in Slovenia, passando anche per San Canzian d’Isonzo, San Martino del Carso, il monte San Michele, Cerje, Merna e le stesse Gorizia e Nova Gorica.