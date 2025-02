Davidemaggio.it - La Bambina con la valigia su Rai 1 nel Giorno del Ricordo

Da domani il palinsesto di Rai 1 sarà ufficialmente invaso dal Festival di Sanremo, ma oggi è ildel. Così, alle 21.30 andà in onda sull’ammiraglia il film tv Lacon la, in memoria delle vittime delle Foibe, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata. Diretto da Gianluca Mazzella e tratto dall’ominimo libro di Egea Haffner e Gigliola Alvisi, il film è stato scritto da Andrea Porporati per Clemart in collaborazione con Rai Fiction. Nel cast Claudia Vismara nei panni di Ersilia, Sara Lazzaro in quelli di Ilse e ancora Andrea Bosca (Kurt), Sandra Ceccarelli (Maria) e Mattia Teruzzi (Giovanni). Ad interpretare Egea nelle varie fasi della sua vita saranno invece Petra Bevilacqua, Sinead Thornhill (vista di recente in Brennero) e Roberta Sferzi.Lacon la: la tramaTutto inizia da una fotografia in bianco e nero del 6 luglio 1946 che ritrae una: in mano ha unacon la scritta “Esule Giuliana”.