Secoloditalia.it - “La bambina con la valigia”, su Rai 1 la storia della piccola Egea: in una foto il dramma collettivo

Leggi su Secoloditalia.it

“Lacon la” è un appuntamento da non perdere stasera lunedì 10 febbraio, Giorno del Ricordo. RaiUno rende omaggio aHaffner con un film tv di rilevanza straordinaria e commovente. “Dietro la miac’è la tragedia di un intero popolo costretto all’esilio. La mia missione è fare in modo che la nostranon venga dimenticata, a volte neanche a scuola se ne parla”.in bianco e nero, sguardo triste prima di abbandonare Pola. Lo ziobimba diventata un po’ l’iconatragedia dell’esodo di tanti italiani costretti ad abbandonare il nostro confine orientale, le scatta una. Scatto diventato memorabile.è ritratta con in mano un ombrellino e unasu cui compare un cartello che recita “Esule giuliana n° 30001”: numero che si riferiva agli italiani in quel momento residenti a Pola; la maggior parte destinata a lasciarsi ogni cosa alle spalle e a trasferirsi altrove.