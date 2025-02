Piperspettacoloitaliano.it - La Bambina con la Valigia replica, dove rivedere il film tv di Rai 1

Lacon ladeltvLacon laè untv diretto da Gianluca Mazzella e vede nel cast Petra Bevilacqua nel ruolo di Egea, Andrea Bosca come Kurt, Claudia Vismara come Ersilia, Sandra Ceccarelli come Maria e Sara Lazzaro come Ilse. Ilè tratto dal libro omonimo di Egea Haffner e Gigliola Alvisi e racconta la storia vera di Egea Haffner, unacostretta a lasciare la sua casa durante l’esodo giuliano-dalmata.ilLacon la? Va in onda su Rai Premium ?ilLacon laPer chi si fosse perso ilLacon la, in onda il 10 febbraio 2025 su Rai 1, potrà rivederlo sia in streaming che in tv. Su RaiPlay è disponibile iltv integrale, oppure collegando la Smart Tv sempre con Rai Play.