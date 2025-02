.com - La bambina con la valigia, nel Giorno del ricordo il film con Claudia Vismara, Sara Lazzaro e Andrea Bosca

Lacon la, neldelin memoria delle Vittime delle foibe su Rai1 ildi Gianluca Mazzella con, Sandra Ceccarelli e Anita KravosTutto inizia da una fotografia in bianco e nero del 6 luglio 1946 che ritrae una: in mano ha unacon la scritta “Esule Giuliana”. Si chiama Egea Haffner e la sua storia comincia quando il padre scompare, probabilmente inghiottito nelle Foibe. Il 10 febbraio, in occasione deldel, in memoria delle Vittime delle foibe, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata, Rai Fiction propone in prima visione assoluta, in prima serata su Rai 1 Lacon laun tv movie con la regia di Gianluca Mazzella, tratto dal libro Lacon ladi Egea Haffner, Gigliola Alvisi.