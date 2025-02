La bambina con la valigia | la storia vera dietro il film Rai

Leggi su Cinefilos.it

Lacon la: lailRaiIl 10 febbraio, in occasione del Giorno del ricordo in memoria delle Vittime delle foibe, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata, Rai 1 trasmette in prima visione ilLacon la, diretto da Gianluca Mazzella e tratto dall’omonimo libro autobiografico scritto da Egea Haffner insieme a Gigliola Alvisi, edito da Piemme-Mondadori. Un racconto struggente e appassionante dedicato ad una delle pagine più drammatiche dellaitaliana, il cui monito arriva forte ancora oggi a noi.“Raccontando in unla vita di quella donna e della sua famiglia – spiega il regista parlando della decisione di realizzare Lacon la– sarebbe stato per me possibile contribuire alla divulgazione di un evento di portata gigantesca, una pagina molto drammatica della nostrarecente ancora troppo poco conosciuta dalla maggioranza degli italiani”.