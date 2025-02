Tpi.it - La bambina con la valigia: la storia vera del film su Rai 1

Lacon la: ladelsu Rai 1, trama, Egea Haffner, FoibeIlLacon laracconta ladi Egea Haffner. Simbolo della tragedia dell’esodo istriano-dalmata, nasce a Pola il 3 ottobre 1941 da Kurt Haffner ed Ersilia Camenaro. Orfana di padre ed esule, abbandona Pola nel luglio 1946 per raggiungere Cagliari insieme alla madre. Nel 1947 è affidata alla nonna e agli zii paterni che si erano stabiliti a Bolzano. Oggi vive con il marito Giovanni a Rovereto, circondata dall’affetto delle due figlie e delle sei amatissime nipoti. Appuntamento questa sera, 10 febbraio 2025, su Rai 1, in prima visione assoluta con ilLacon la, in onda alle ore 21.30 nel giorno del ricordo, in memoria delle Vittime delle foibe, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata.