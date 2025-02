Tpi.it - La bambina con la valigia: il film su Rai 1 nel giorno del ricordo delle vittime delle Foibe

Lacon la: ilsu Rai 1. Trama, cast, storia vera, attori, personaggi,, Egea Haffner, quante puntate, streamingQuesta sera, 10 febbraio 2025, in occasione deldelin memoria, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata, va in onda iltv Lacon la, pellicola di Gianluca Mazzella tratta dal libro “Lacon la” di Egea Haffner e Gigliola Alvisi. Ilracconta la storia di Egea Haffner e la sua storia comincia quando il padre scompare, probabilmente inghiottito nelle. Vediamo insieme la trama e il cast.TramaNella memoria di Egea si riflette il dramma di tutti quelli costretti a lasciare la propria casa: è l’inverno del 1944 e i bombardamenti si susseguono sulla città di Pola e sul porto, obiettivo militare importante, strategico per la difesa dell’Italia del nordest, di cui la Venezia Giulia e l’Istria fanno parte.