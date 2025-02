Dilei.it - La bambina con la valigia, chi è Egea Haffner

Ci sono immagini che restano impresse nella memoria collettiva, diventando simboli di un’epoca, di un dramma, di una storia da non dimenticare. Tra queste c’è la fotografia di unacon la, vestita con il suo abito della domenica, i capelli arricciati con cura e uno sguardo che racchiude tutto il peso di un’esistenza stravolta.Lei è, l’ultima discendente di una famiglia di Pola, costretta a lasciare la sua città natale in seguito all’esodo giuliano-dalmata. La sua storia, che ha attraversato decenni di silenzio e dolore, oggi è al centro di un libro e di un film che portano lo stesso titolo della foto che l’ha resa un simbolo: Lacon la.L’infanzia a Pola e la notte che cambiò tuttonasce a Pola il 3 ottobre 1941, in un periodo in cui la città faceva ancora parte dell’Italia.