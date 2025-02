Ilnapolista.it - Kvaratskhelia al Psg non ha avuto lo stesso impatto di Napoli (L’Equipe)

Quando Khvichaè arrivato al Psg, sapeva che non avrebbe“vita facile” come a, data la vasta concorrenza nel suo ruolo. Domani in Champions contro il Brest, è in dubbio la sua titolarità, nonostante il gol segnato in Ligue 1 contro il Monaco venerdì.al Psg non ha più la titolarità assicurata come ascrive sul georgiano:Khvitchasarà titolare contro il Brest in Champions League? Porsi il quesito significa sottolineare che la risposta non è ovvia; le prime prestazioni col Psg non gli assicurano il posto in squadra. Kvara non halodebutto in Francia di quando è arrivato anel 2022; all’epoca, con tre gol e un assist in due partite, era stato eletto mvp di agosto in Serie A. Stavolta, è arrivato a Parigi non giocando dal 29 dicembre, escluso dal suo club per “affaticamento muscolare”.