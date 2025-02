Koopmeiners il flop stravolge i piani | ipotesi clamorosa per la Juve

Leggi su Sportface.it

totale per Teune lantus può cambiare isul calciomercato: cessione possibile a fine stagioneLa prova opaca collettiva di Como, risolta da due. colpi di Kolo per riuscire a portarla a casa, conferma quello che ormai sta diventando un caso conclamato in casantus: Teun. Un’altra prestazione incolore da parte del centrocampista olandese che sembra essersi incartato insieme al suo allenatore, impegnato in tutti i modi a trovargli una posizione che ne agevolasse l’inserimento in casantus. Finora un fallimento: più del ragazzo che di Thiago Motta, sostituito nel match sul ramo del lago proprio perché – oltre ad aver contribuito in negativo al pareggio della squadra di casa, ha vagato per il campo senza riuscire a trovare la posizione e lo spunto per incidere.