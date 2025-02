Juventusnews24.com - Koopmeiners difeso da Thiago Motta: «Lo vedo sempre bene, contento di lui dal primo giorno che è arrivato. Sta crescendo insieme alla squadra»

di Redazione JuventusNews24da: il tecnico ha parlato così in conferenza delle prestazioni e del rendimento dell'olandeseIn conferenza stampa,vigilia della sfida tra Juve e PSV, cosìha parlato del rendimento tenuto da Teun– «Io non ho letto niente di negativo su di lui. Lo avete scritto e detto come è normale che sia. Io lo, sonodalche è. Si allenaal massimo. Gioca in diversi ruoli, ha fatto grandi prestazioni con la, staal gruppo. Sono molto soddisfatto, tutti io perpossiamo migliorare. Sono soddisfatto del lavoro di Koop fino ad oggi».LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DIVIGILIA DI JUVE PSV