Juventusnews24.com - Kolo Muani raccontato da Locatelli: «C’è un aspetto che mi ha sorpreso di lui da quando è arrivato alla Juventus»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24da: le parole del nuovo capitano dellain conferenza stampa. Le sue dichiarazionivigilia dell’andata del playoff di Champions League tra Juve e PSV, Manuelha parlato anche di– «Mi hache è un bravissimo ragazzo, perché le sue qualità le conoscevamo tutti. Si è presentatogrande. È un ragazzo per bene come tutti gli altri che sono arrivati, è una cosa positiva per tutti noi:hai a che fare con ragazzi del genere è più facile lavorare».LA CONFERENZA STAMPA DIPRE JUVE PSVLeggi sunews24.com