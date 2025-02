Sport.quotidiano.net - Kickboxing, medaglie e titoli regionali per il Team Kai Muay

Prato, 10 febbraio 2025 - Nei giorni scorsi è andato in archivio il campionato regionale di, riservato alla specialità “kick light”. E gli agonisti delKaisi sono messi in evidenza, conquistando tretoscani ed aggiudicandosi diverseche fanno ben sperare in chiave futura. Sono saliti sul gradino più alto del podio nelle varie categorie Gabriele Fedele, Asia Tomberli e Matilde Martorana.d'argento per Joele Galieti, Matteo Biancalani, Andrea Torrini (oltre ad un bronzo) e Gabriele Buricchi. Terza piazza poi per Diletta Bertoglio, Francesco Lavia e Alessandro Mollica, in una kermesse alla quale hanno preso parte anche Yassin Sellafi, Gabriele Shehu, Ferruccio Fauli e Serena Shao. Il sodalizio pratese ha peraltro festeggiato la recente elezione a consigliere federale nazionale di Federkombat del direttore tecnico e vice-presidente Francesco Mazzoni, ufficializzata a Rimini.