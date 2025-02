Lanazione.it - Keu. Udienza preliminare rinviata. I timori del Comitato Vittime di Podere Rota

Arezzo, 10 febbraio 2025 – “Venerdì mattina, in Tribunale a Firenze, ci aspettavamo l'inizio del Processo Keu, l'inchiesta sugli scarti dei rifiuti conciari, che hanno contaminato le terre di mezza Toscana. L'però è stataal 14 marzo". Ad annunciarlo il"Ledi", che era già stato ammesso al processo come parte civile. Ilauspica che con questo rinvio il Gip non voglia modificare la decisione già presa dal Pubblico Ministero. È stato infatti ricordato che il rinvio è arrivato poiché sono stati presentati una lunga serie di eccezioni da parte degli enti chiamati in causa da cittadini e associazioni che sembrano rimettere in gioco e rendere particolarmente complessa la costituzione delle parti civili. Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, che si occupa dell'inchiesta, chiede il processo per 24 persone, tra imprenditori, politici locali e dirigenti pubblici, e 6 aziende.