Biccy.it - Kendrick Lamar offende Drake al Super Bowl davanti a milioni di persone

Leggi su Biccy.it

La scorsa primaverahanno dato vita a quella che è stata rinominata ‘civil war’, una guerra a colpi di cattiverie pesantissime in rima. Un dissing che fa impallidire quello tra Fedez e Tony Effe, che a confronto dei loro colleghi statunitensi appaiono come due bff teneri e coccolosi.Ieri serasi è esibito all’Halftime Show dele dopo aver cantato Squabble Up, Humble, DNA, Man at the Garden e altri suoi pezzi, ha sganciato la bomba con Not Like Us, uno dei brani più duri che ha scritto contro, in cui gli dà anche del pe***il0.Ovviamente sui social tutti non fanno altro che parlare del fatto cheha massacrato il collegaad almeno 100diperforming “Not Like Us” and callinga p*do in front of 100M viewers live at theis going down in history pic.