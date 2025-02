Lapresse.it - Kendrick Lamar, il rapper Usa il 2 agosto live allo Stadio Olimpico di Roma

Dopo la vittoria di cinque Grammy Awards la settimana scorsa e la grande performance all’ Half-Time Show del Super Bowl a New Orleans,annuncia la sua unica data italiana : il tour in collaborazione con SZA, il “Grand National Tour”, farà tappa il 22025di. Alla 67esima edizione dei Grammy ildi Los Angeles si è aggiudicato ben 5 premi come “Registrazione dell’anno”, “Canzone dell’anno”, “Miglior canzone rap”, “Miglior performance rap” e “Miglior video musicale” per il singolo “Not like Us”. La traccia, diventata un inno culturale nel 2024 e oggetto di discussione per il suo dissing verso Drake, ha trionfato in tutte e cinque le categorie in cui era nominata, confermandolo come una delle voci più potenti dell’hip-hop contemporaneo. Il musicista di Compton ha pubblicato a sorpresa il 29 novembre dello scorso anno il suo sesto album in studio, “GNX”.