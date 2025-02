Game-experience.it - Kendrick Lamar ha omaggiato PlayStation ed i videogiochi durante il Superbowl 2025

ha stupito il pubblico del Super Bowlcon un’esibizione che ha unito musica, narrazione e cultura videoludica.l’halftime show (la pausa di metà show), il rapper ha trasformato il campo in una gigantesca console, utilizzando quattro palchi posizionati strategicamente per ricreare i celebri simboli Quadrato, Triangolo, Cerchio e Croce, icone storiche dei controller Sony. Questa scelta estetica ha immediatamente catturato l’attenzione degli spettatori e dei fan dei.Come leggiamo su Wired, l’idea della performance, secondo gli addetti ai lavori, è nata dallo stesso, che ha voluto rappresentare la sua vita come un viaggio attraverso un videogioco. Il palco monocromatico e minimale ha fatto emergere ancora di più la forza della narrazione, arricchita da coreografie e scenografie spettacolari.