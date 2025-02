.com - Kendrick Lamar e SZA in Italia per una data del tour mondiale all’Olimpico di Roma

Leggi su .com

e SZA arrivano inallo Stadio Olimpico di, per l’unica tappa del loro Grand Nationale SZA arrivano insabato 2 agosto 2025 allo Stadio Olimpico di, per l’unica tappa del loro Grand National, che mostrerà a tutto il mondo il loro nuovo progetto artistico insieme, presentato in anteprima assoluta al celebre Apple Music Half-Time Show al Super Bowl LIX a New Orleans. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 9.00 di giovedì 13 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 9.00 di venerdì 14 febbraio.Alla 67° edizione dei Grammy Awards ha trionfato, aggiudicandosi ben 5 premi come “Registrazione dell’anno”, “Canzone dell’anno”, “Miglior canzone rap”, “Miglior performance rap” e “Miglior video musicale” per il singolo Not Like Us.