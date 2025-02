Metropolitanmagazine.it - Kendrick Lamar e SZA alla conquista di Roma: annunciato il concerto all’Olimpico

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il Grammy nella categoria Song of the Year, il trionfale Halftime Show di ieri sera, durante il Super Bowl, la vittoria morale (ed economica) ai danni dell’eterno rivale Drake.stando tutto, e ora puntaCittà Eterna. Il rapper e produttore discografico californiano, classe 1987, haunin Italia, previsto per sabato 2 agosto 2025 allo Stadio Olimpico di, unica tappa nostrana del Grand National Tour.Proprio come nell’american leg della tournée, ad accompagnare l’artista -vincitore nel 2018 del premio Pulitzer– ci sarà la cantautrice statunitense SZA, presente con lui anche sul palco del Cesar Superdome di New Orleans. I due, ormai coppia professionale più che affiatata, presenteranno il loro nuovo progetto musicale, in parte anticipato nello spettacolo di ieri sera.