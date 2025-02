.com - Kendrick Lamar conquista l’Half Time del Super Bowl e attacca ancora Drake

Grande successo pernelShow del2025. Il rapper di Compton, fresco di trionfo ai Grammy, ha messo in scena una performance spettacolare che resterà nella storia dell’evento. Introdotto da Samuel L. Jackson vestito da Zio Sam,ha trasformato il Caesarsdome di New Orleans in un’esplosione di energia e simbolismo, con un’esibizione durata poco meno di 15 minuti. Questo spettacolo ha segnato un momento storico: per la prima volta, un artista hip-hop solista ha avuto l’onore di essere il protagonista assoluto dell’evento. Nel 2022,aveva già calcato il palco del, ma in un’esibizione corale con Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg e Mary J. Blige.Indiceal2025“Not Like Us”: il diss definitivoProtesta pro-Gaza e Sudan durante lo showe ilche resterà nella storiaal2025Lo show si è aperto con decine di ballerini che uscivano da una Buick GNX, auto iconica scelta come titolo del suo ultimo album (leggi qui la nostra recensione di GNX).