Juventusnews24.com - Kelly titolare in Champions League? È in ballottaggio con quel bianconero: le ultime verso Juve Psv

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in? È incon: lesulle possibili idee di Thiago Motta perPsv di domaniManca sempre meno alla sfida in programma domani sera all’Allianz Stadium trae Psv e valevole per l’andata dei playoff di. Thiago Motta deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione.Tra questi c’èlo riguardante la difesa, lì dove Lloydsta scaldando i motori in vista di un possibile esordio dacontro gli olandesi. L’inglese è incon Savona, riporta la Gazzetta dello Sport.Leggi suntusnews24.com