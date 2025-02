Juventusnews24.com - Kelly subito titolare in Champions League? L’idea di Thiago Motta è chiara: cosa filtra verso il PSV

di Redazione JuventusNews24in? Tutti i dettagli in vista del match contro il PSV: eccoLlyodviaggiauna maglia daper la sfida della Juve contro il PSV in. Una sfida importante in cui l'inglese arrivato dal Newcastle nelle scorse settimane dovrebbe essere il proprietario della fascia sinistra: secondo quanto riportato da Sky Sport è in vantaggio su Savona.La difesa sarà completata da Gatti, Veiga e Weah sulla fascia destra.