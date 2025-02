Ilgiorno.it - Kelly Doualla Ann, la ragazza d’oro dell’atletica italiana. Il mister: “Una predestinata della velocità”

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) – “È tutto il giorno che vengo interrogato” sorride Walter Monti, allenatoreAnn Edimo. Una giornata passata a rispondere alle domande sull’atleta lombarda. I record parlano per lei, mentre gli altri cercano di capire chi sia la nuova stella, classe 2009, nata a Pavia da genitori camerunensi, residente a Sant’Angelo Lodigiano e tesserata con il Cus Pro Patria Milano. L’ultimo primato l’ha siglato sabato, ai Campionati italiani allievi di Ancona, fermando il cronometro, nei 60 metri indoor, sul tempo di 7.19, ovvero la seconda prestazionedi sempre, il minimo per gli Europei Indoor e il miglioramento del suo record europeo U18. Fortunatamente, questa improvvisa fama non sembra scalfire la sprinter: “Per ora non sta patendo le attenzioni – ammette il suo tecnico – L’improvvisa notorietà, questa fama “extra“ sportiva, le sta scivolando addosso”.