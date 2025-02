Dilei.it - Kate Middleton, il lavoro “normale” prima di diventare principessa

diunaè stata una giovane ragazza come tante. Studentessa che, per mettere da parte qualche soldino, si è barcamenata tra lavoretti part time non sempre così piacevoli. Sono esperienze che però, nonostante le disavventure del tempo, lasciano sempre un dolce ricordo e cui si riguarda con il sorriso. Lo stesso vale per, che spesso scherza sulla scarsa abilità dimostrata durante il suo primovero., da cameriera aLavolta che lo ha rivelato,era ospite dello speciale della BBC, A Berry Royal Christmas, condotto dalla pasticciera Mary Berry, tra gli chef più autorevoli della Gran Bretagna e amata figura televisiva. Dopo aver servito dei mocktails – i cocktail analcolici oggi tanto in voga – a Berry e al marito William (anche lui ospite della trasmissione),commentò: “Mi ricorda dei tempi dell’università quando per un po’ ho fatto la cameriera”.