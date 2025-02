Kanye West non è stato ancora bannato da X dopo i post nazisti e antisemiti E ringrazia Musk

Leggi su Open.online

In unsu X dell’8 febbraio 2025,sosteneva di aver «vinto», riuscendo a pubblicare tutto ciò che voleva per circa 12 ore senza essere rimosso dalla piattaforma di Elon, eva quest’ultimo apertamente: «Unmento speciale a Elon». Cosa è successo? Il rapper americano, tornato su Xuna sospensione nel 2022 seguita all’acquisizione di Twitter da parte di, ha pubblicato numerosi, arrivando a dichiarare il suo amore per Hitler. Il 7 febbraio aveva pubblicato unin cui affermava di essere addirittura Dio.Perché non èsospeso, ma disattivato (da solo)X, così come Twitter in precedenza, indica con chiarezza quando un utente viene sospeso dalla piattaforma. Non è il caso dell’account @: se accediamo alla pagina del profilo otteniamo il messaggio «Questo account non esiste».