Juventus-Psv Koopmeiners verso l' esclusione Probabili formazioni e orario tv

Torino, 10 febbraio 2025 - Lasi appresta ad affrontare la gara d'andata dello spareggio di Champions League con il Psv Eindhoven. In palio c'è un posto negli ottavi di finale della massima competizione europea. Dopo la prima sfida, in programma all'Allianz Stadium, il ritorno si terrà già la prossima settimana, per la precisione mercoledì 19 febbraio. Per la Vecchia Signora è importante ottenere un risultato positivo già in casa per presentarsi poi in Olanda con più possibilità di accedere al turno successivo. I precedenti Questo è appena il secondo incontro trae Psv nelle principali competizioni europee: l'unico precedente risale allo scorso settembre, nella prima fase della Champions League corrente, in cui i bianconeri hanno vinto per 3-1 in casa. Madama ha perso solo tre delle 15 partite disputate contro avversarie olandesi in Champions League/Coppa dei Campioni (7V, 5N), ottenendo un successo in sette delle ultime 11 (2N, 2P).