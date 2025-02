Juventusnews24.com - Juve PSV, una certezza di formazione e poi tanti dubbi per Thiago Motta: cosa filtra sulle scelte del tecnico

Come spiegato da Sky Sport, in casa Juve c'è la certezza Kolo Muani, che anche contro il PSV domani sera guiderà l'attacco bianconero. Verso un'altra panchina Dusan Vlahovic, che potrebbe subentrare nel secondo tempo. Dubbi anche per difesa e centrocampo. Dietro Thiago Motta potrebbe puntare su Kelly al posto di Savona sulla sinistra. In mezzo possibile esclusione per Koopmeiners, dubbi anche su Locatelli: si prepara Douglas Luiz per una maglia da titolare.