Juventusnews24.com - Juve Psv: Thuram pronto a tornare dal primo minuto, ballottaggio per l’altro mediano. Ultime verso la sfida di Champions

di RedazionentusNews24Psv:dalper. Tutti gli aggiornamentiladiLeagueManca sempre meno per latrantus e Psv, gara valevole per l’andata dei playoff diLeague e in programma all’Allianz Stadium.Come riportato questa mattina da Tuttosportdalmentre sarebbe ancora da sciogliere il dubbio relativo al. Due i bianconeri in corsa per una maglia da titolare: Locatelli da un lato e Douglas Luiz dal, ma non è escluso che possano giocare entrambi.Leggi suntusnews24.com