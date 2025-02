Juventusnews24.com - Juve Psv, Thiago Motta pronto a stravolgere la mediana: le due idee di formazione per il playoff di Champions

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Psv,la: le duediin vista deldiLeague in programma domaniDomani sera lantus ospiterà il Psv all’Allianz Stadium per la gara d’andata deldiLeague che mette in palio un posto negli ottavi di finale della competizione. Possibili cambi a centrocampo per.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Thuram e Douglas Luiz scaldano i motori e si candidano a una maglia da titolare (se non tutti e due almeno uno) per fra rifiatare Koopmeiners e/o McKennie.Leggi suntusnews24.com